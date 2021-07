Karina Bacchi rebate fã após palpite sobre criação de seu filho: ‘Esse papel é dos pais’

Karina Bacchi sempre compartilha nas redes sociais a sua rotina ao lado do filho, Enrico. Nesta sexta-feira (16), a apresentadora precisou repreender uma seguidora que criticou a forma com ela cria o herdeiro.

Numa publicação, a internauta afirmou que a famosa não deveria “imprimir em seu filho o que gosta”. Não demorou muito e Bacchi rebateu a fã e destacou que vai criar o pequeno com base nos seus valores e no que acredita.

“Sempre irei sim encaminhá-lo com o que acredito ser correto. Esse é o papel dos pais. Dar amor, educar, direcionar, alertar, encaminhar. Jamais obrigar, jamais machucar, jamais odiar. Cada um age da forma que acredita. Meu caminho na criação do meu filho está pautado no amor. E sim, no que Deus me orienta. Eu creio”, afirmou ela.

A declaração também foi compartilhada no feed e foi apoiada por muitos seguidores. “Filhos, são reflexos dos pais, concordo com você. Os pais são o maior exemplo e devem sim direcionar e encaminhar para os caminhos que o levem ao Senhor. O mundo está louco”, comentou uma admiradora. “Amém! Você está certa, sempre instituir e ensinar o caminho correto”, complementou outra.

Veja: