Karina Bacchi se emociona ao afirmar que Deus salvou seu casamento de crise

Karina Bacchi decidiu falar pela primeira vez sobre a crise que afetou seu casamento com Amaury Nunes. Após o relacionamento quase chegar ao fim, inclusive sendo anunciado pelo ex-jogador de futebol, a apresentadora se apegou na fé para conseguir resolver os problemas.

“Sempre digo. Persistam porque mistérios são revelados de acordo com que a gente procura. Persistam pelo seu casamento porque o meu foi totalmente transformado por Deus. Meu marido nunca tinha lido a bíblia, nunca tinha orado”, disse ela em entrevista ao podcast ‘Positivamente’.

E seguiu dizendo: “Houve uma estranheza da parte dele. ‘Agora você só quer orar’, dizia ele. Eu tinha vontade de rebater, mas fiquei quieta, esperando que Deus agisse. Ele disse que era para eu ficar com a minha fé e que ele ia embora. E Deus me dizia: ‘não manda ele embora, deixa ele ir’. Chegou o momento então em que Amaury disse que ia embora, fez as malas e pegou a estrada”, revelou ela.

Muito emocionada, a mãe de Enrico Bacchi contou que houve um momento em que tudo mudou. “No caminho, ele mexendo no rádio ouviu o (pastor) Deive Leonardo falar. Ele estava indo para o Rio e pegou o caminho de volta, sem parar de ouvir as palavras do pastor. Ele chegou em casa dizendo que havia sido tocado por Deus, que ouvia a minha voz no lugar da do pastor e que tinha entendido tudo. Deus agiu antes da nossa separação”, explicou.

