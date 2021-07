Kaysar Dadour radicaliza, renova visual e mostra resultado na web

Kaysar Dadour surpreendeu os fãs ao exibir um novo visual nesta terça-feira (20). Através de um reels no Instagram, o ex-BBB surgiu com os fios da barba completamente platinados. Além disso, o sírio ainda fez um corte no cabelo, raspando completamente as laterais da cabeça.

“Eu não consigo sossegar e inventei moda de novo! Sou papagaio louco!”, brincou ele na legenda.

Nos comentários, fãs, amigos e os colegas de No Limite elogiaram a mudança. Elana Valenaria brincou: “Não vai brilhar com a roupa mas vai brilhar com a barba. ARRASOU”. “Quando eu acho que você já me mostrou tudo, você ainda vem e me surpreende”, escreveu Viegas. “Gostei”, digitou Gleici, que inclusive é apontada como seu novo affair.

Veja: