Kaysar deixa áudio exclusivo; confira quem votou em quem no nono episódio do ‘No Limite’ | No Limite

“Quero agradecer cada um pela energia positiva, apoio, força e tudo. Obrigado do fundo do meu coração. Quero ver todo mundo feliz, tudo mundo forte. Sou grato a cada um de vocês”.

Kaysar também contou o que mais aprendeu com o No Limite: “Na minha cabeça era uma coisa, mas na real é totalmente diferente. Aprendi muitas coisas, como cortar lenha, a ter mais paciência e dividir mais coisas com as pessoas. Dar valor a minha cama, água, banheiro e a vida de verdade. Aqui foi uma escola para mim”.

Confira como foi formada a saída de Kaysar. Ele recebeu cinco votos, Elana dois e Paula um:

Zulu vota em Kaysar: “Vou votar nessa pessoa porque vou continuar seguindo a minha linha de raciocínio desde quando cheguei aqui”.

Carol dá o seu voto: “Meu voto hoje é nessa pessoa porque a junção das tribos aconteceu de ontem para hoje e no momento só tenho duas pessoas para votar”.

Elana dá o seu voto: “Meu voto é nessa pessoa por questão de estratégia e proteção de jogo”.

André vota em Elana: “Vou votar nela porque as duas pessoas que eu votaria estão imunes”.

Kaysar dá o seu voto: “Voto nessa pessoa por estratégia de jogo. Só isso”.

Paula vota em Kaysar: “Pensando no meu futuro do jogo, meu voto é nele”.

Jéssica vota em Kaysar: “Tivemos algumas conversas para alinhar algumas coisas e pensando em mim e no jogo, meu voto é nele”.

Viegas dá o seu voto: “Apesar do carinho que eu tenho, eu conversei com ela que é estratégia e posicionamento do meu time”.

