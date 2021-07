Kelvin Hoefler é prata no skate e conquista primeira medalha do Brasil em Tóquio

O skatista brasileiro Kelvin Hoefler conquistou, na madrugada deste domingo, a primeira medalha do Brasil na Olimpíada de Tóquio e, de quebra, figurou no primeiro pódio da História do skate em Jogos Olímpicos. Hoefler conquistou a medalha de prata no skate street masculino. O ouro ficou com Yuto Horigome, do Japão, e o bronze foi de Jagger Eaton (EUA).