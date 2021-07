Kevinho abre o jogo sobre amizades problemáticas de MC Kevin: ‘Sempre tomei cuidado’

Kevinho aproveitou sua participação do Programa Eliana deste domingo (4) para relembrar a amizade que tinha com MC Kevin. Durante a entrevista, ele apontou amizades problemáticas que estavam ao redor do cantor, que morreu no dia 16 de maio, após uma queda do quarto de um hotel, no Rio de Janeiro.

O funkeiro fez questão de ressaltar que havia pessoas que acabavam influenciando ao parceiro de profissão para o caminho ruim. “A gente que vive na noite, trabalha fazendo shows, tudo é muito fácil. Você tem acesso a muitas coisas, muita coisa boa e ruim ao mesmo tempo. Se você não tiver uma estrutura, uma cabeça boa, para cair e fazer algo errado é muito fácil. Amizades também. No caso do Kevin, muita amizade, sempre procurei tomar muito cuidado com isso”, disparou ele.

Por fim, o artista ainda lamentou a partida do amigo. “É muito triste, o jeito que foi ainda [a morte de MC Kevin], uma tragédia. Ele era um moleque sensacional, coração puro, ajudava todos por perto dele”, finalizou.