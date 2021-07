KINVO informa novas oportunidades de Emprego

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, o Kinvo, fintech da área de investimentos, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Engenheiro de Dados 1 Cientista de Dados 1 Analista de Dados 1 Estagiário front end – 2B Product Owner Desenvolvedor Front End Desenvolvedor C# – para todos os níveis

Sobre o Kinvo

Você Pode Gostar Também:

O Kinvo é uma fintech da área de investimentos criada em 2017 com a missão de empoderar o investidor. Desenvolvemos um aplicativo que permite o investidor cadastrar seus investimentos, independente de qual instituição financeira ele está, consolidar esses dados como uma carteira de investimentos, e a partir daí extrair métricas sobre a saúde dos seus investimentos.

Na onda da retomada do mercado brasileiro, é muito importante que investidores estejam com sua atenção redobrada para avaliar tendências positivas e, principalmente, os ativos que podem se beneficiar delas nesse retorno da economia.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Kinvo e cadastre-se na função desejada. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.