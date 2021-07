Kleber, da dupla sertaneja com Kaue, morre de Covid-19 aos 37 anos

Foto: Reprodução Instagram

O cantor sertanejo Kleber Oliveira, da dupla com Kaue, morreu nesta segunda-feira (5), no Hospital Estadual de Américo Brasiliense (HEAB) no interior de São Paulo, em decorrência da covid-19. O músico estava intubado desde maio deste ano. As informações são do G1 São Carlos e Araraquara.

Klebinho, como também era chamado, era de Araraquara (SP), e fazia dupla com o cantor Kaue Tamburus, de Ribeirão Preto (SP), desde 2011. ‘Tô Vendo Que Você Tá Bem’, ‘Troféu Solidão’, ‘Ela Não É Você’ e ‘Garrafa Vazia’ estão entre as músicas mais populares da dupla.

O cantor deixa esposa e uma filha. Ainda não há informações sobre o velório ou sepultamento.

Em nota divulgada nas redes sociais, a empresa responsável pelo marketing da dupla sertaneja divulgou uma nota. “É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento de Kleber Oliveira, conhecido como Klebinho (Kleber e Kaue). Nossos mais profundos sentimentos aos amigos e toda a família do artista”, disse o comunicado.