Kyra Gracie e Malvino Salvador comemoram melhora do caçula Ryan

Nesta sexta-feira (9), a campeã de jiu-jitsu Kyra Gracie atualizou os seguidores sobre o estado de saúde do seu filho Ryan, fruto do casamento com o ator Malvino Salvador. O pequeno de apenas 6 meses está internado tratando uma bronquiolite.

“Campeão tan tan tan. Graças a Deus tivemos uma grande melhora. Meu garotão está lutando muito. Hoje retiramos o suporte de oxigênio (auto fluxo). Essa bronquiolite não é fácil, mas seguimos com muita fé”, disse em postagem feita nas redes sociais.

O papai do pequeno, Malvino Salvador, apareceu nas redes sociais para agradecer toda a energia positiva e mensagens de carinho enviadas pelos fãs. Confira foto: