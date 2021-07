Lamarckismo: a teoria de Lamarck

Lamarckismo: um resumo sobre essa teoria

Jean-Baptiste Lamarck foi um dos tantos cientistas que elaboraram teorias sobre a evolução dos seres vivos.

As suas ideias, parte do “lamarckismo”, aparecem com grande frequência em questões de biologia das principais provas do país.

Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com os principais tópicos do lamarckismo.

Lamarckismo: introdução

Denomina-se de “lamarckismo” o conjunto de teorias proposto por Jean-Baptiste Lamarck, importante estudioso do século XIX.

A partir das suas ideias, Lamarck buscou explicar a evolução dos seres vivos ao longo dos séculos. É válido ressaltar que a teoria do biólogo não é mais aceita nos dias de hoje, uma vez que é considerada incorreta. Porém, o lamarckismo foi fundamental para o estabelecimento das primeiras ideias acerca da evolução.

Lamarckismo: quem foi Lamarck?

O biólogo Jean-Baptiste Lamarck, cujo nome completo era Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de Monet, nasceu no ano de 1744.

Lamarck foi um dos pioneiros na área da biologia. Na verdade, ele foi o primeiro cientista a introduzir o uso da palavra “biologia” no sentido moderno e como conhecemos hoje.

Você Pode Gostar Também:

Lamarckismo: as duas leis

Resumidamente, podemos afirmar que o lamarckismo se baseia em duas importantes leis. Vamos conhecer, a seguir, cada uma delas.

Lamarckismo: lei do uso e desuso

A primeira lei foi denominada de “lei do uso e desuso” e diz respeito ao desenvolvimento ou não de certas partes dos corpos dos seres vivos.

Ao observar os animais, Lamarck fez a seguinte observação: quando um ser vivo utiliza com frequência certa parte de seu corpo, essa é desenvolvida. Quando, ao contrário, ele não a usa, essa mesma se atrofia.

O exemplo utilizado pelo pensador para ilustrar essa lei é o pescoço das girafas. Segundo Lamarck, em determinado momento da história, as girafas passaram a ter a necessidade de alcançar árvores muito altas para obter alimentos. Assim, elas começaram a esticar o pescoço com frequência e constância, desenvolvendo essa parte de seu corpo.

Lamarckismo: lei da transmissão dos caracteres adquiridos

A segunda lei postulada por Lamarck é, na verdade, um complemento à primeira. O cientista afirmava que as características adquiridas, ou seja, o desenvolvimento ou não de certas partes do corpo, poderiam ser transmitidas para os descendentes dos seres vivos, tornando a espécie mais adaptada a cada geração.

Assim, no caso do pescoço das girafas, essa característica teria sido transmitida para a próxima geração de girafas, o que explicaria o motivo de esses animais possuírem pescoços grandes nos dias de hoje (e na época de Lamarck).