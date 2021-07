Lanterna da Série B anuncia demissão de treinador, ex-Atlético Mineiro

Aracaju, SE, 26 (AFI) – O Confiança anunciou no início da tarde desta segunda-feira a demissão do técnico Rodrigo Santana, que não suportou a sequência ruim de resultados no Campeonato Brasileiro da Série B. O fim da linha foi o réves por 1 a 0 diante do Botafogo. Já são oito jogos sem vencer na competição.

Rodrigo Santana, ex-técnico do Atlético Mineiro, comandou o Confiança em 14 oportunidades na Série B, com duas vitórias, quatro empates e oito derrotas. Ele sai com o time na lanterna, com apenas 10 pontos. O Brasil, primeiro fora da degola, tem 12.

Rodrigo Santana deixou o Confiança. Foto: Lucas Almeida/ADC

A diretoria do Confiança quer aproveitar a semana de folga para definir o nome do seu novo treinador. O próximo confronto é diante do Brusque, neste sábado, às 21h, no estádio Augusto Bauer, pela 15ª rodada da Série B.

Confira a nota oficial do Confiança

“A Associação Desportiva Confiança vem, por meio desta, informar o desligamento do técnico Rodrigo Santana na manhã desta segunda-feira (26). A decisão foi tomada em comum acordo.

O treinador assumiu a equipe em maio deste ano. No comando do clube azulino, foram 14 jogos, sendo duas vitórias, quatro empates e oito derrotas.

O Confiança agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira. Junto com ele, o auxiliar técnico Flávio Garcia também não faz mais parte do clube. O clube proletário está buscando um novo profissional para assumir o comando da equipe azulina”.