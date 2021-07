Larissa Manoela abre o jogo sobre boatos de romance com a amiga

Larissa Manoela decidiu colocar um ponto final nos boatos de que estaria tendo um envolvimento amoroso com a amiga, Bianca Palheiras. A notícia começou a circular após a global viajar com a jovem para os Estados Unidos e compartilhar diversos momentos das duas juntas.

Através do seu perfil no Twitter, a atriz começou dizendo: “Gente, que coisa mais desnecessária ficar tendo que falar de orientação sexual em pleno 2021. É preciso ter paciência, respirar e ser didática, como a Professora Helena”, escreveu, fazendo referência à novela Carrossel.

E seguiu: “Dito isto, não, não estou namorando a minha amiga, conforme estão criando essa fic (histórias de ficção populares na web) sem noção! Isso é mentira. Mulheres, ou elas são rivais, ou são namoradas? Oi? Que mundo é esse?”, questionou a famosa, que está solteira desde fevereiro, quando terminou o namoro com Léo Cidade.

Na sequência, Manoela ainda destacou a sua orientação sexual: “não, não tenho relacionamento amoroso com mulheres. E se eu tivesse, não teria que ser tabu. Chega de preconceito, de querer limitar o amor das pessoas. Não tenho dúvidas sobre a minha orientação sexual. Sim, eu sou hétero. Esse espaço é meu com vocês, para não deixar dúvidas sobre mentiras e especulações”, prosseguiu.

Além disso, a ruiva ainda reforçou que continuará viajando com outras amigas e criticou novamente os boatos: “É desrespeitoso espalhar e alimentar mentiras sobre as pessoas. Ainda mais envolvendo uma amiga que não tem nada a ver com isso. Parem de criar mentiras! E o que mais me chateia é pensar: porque esse assunto ainda é notícia?”, indagou a atriz.

“Não me relaciono com meninas. Mas isso não deveria ser motivo de deboche e de preconceito disfarçado de curiosidade ou ‘brincadeira’. Precisamos de mais respeito!”, pediu Larissa.