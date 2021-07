Larissa Manoela e André Luiz Frambach vivem romance; eles já foram par romântico na ficção

Os beijos já trocados na ficção virou agora vida real. Dois anos depois de formarem um par romântico no filme “Modo avião”, Larissa Manoela e André Luiz Frambach estão vivendo um romance. Agora solteiros, os dois se reencontraram e a paixão falou mais alto. A atriz, de 20 anos, terminou em fevereiro seu namoro com Leo Cidade. Já o relacionamento de André, de 24, com a também atriz Rayssa Bratillieri, acabou um mês antes, em janeiro.

O novo casal apareceu juntinho na noiite da última segunda-feira, num encontro com o ator Eike Duarte e sua mulher, Natália Vivacqua. Eles chegaram a postar fotos todos reunidos, lembrando os dois anos do lançamento do filme, do qual fizeram parte do elenco.