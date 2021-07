Lateral brilha com duas assistências em primeira vitória do Cuiabá no Brasileiro

Cuiabá, MT, 13 (AFI) – A equipe do Cuiabá voltou a vencer um jogo após longos dois meses, na manhã deste domingo (18), o Dourado foi até Chapecó-SC e de virada fez 3×2 diante da Chapecoense em partida válida pelo Campenato Brasileiro. A última vitória do time mato-grossense havia acontecido no primeiro jogo da final do estadual em maio quando venceu o Operário-VG por 2×1.

RESUMO DO JOGO

A Chapecoense esteve na frente do marcador em duas oportunidades e abriu o placar logo aos 16 minutos do primeiro tempo com Geuvânio, mas os visitantes empataram com Jenilson. Os donos da casa passaram a frente novamente e fizeram 2×1 aos 22 minutos com Ignácio. Até que João Lucas começou a se destacar na partida e após invadir a área da Chape só rolou para Felipe Marques finalizar e empatar novamente a partida aos 47 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, as duas equipes tiveram oportunidades de fazer o gol, até que técnico Jorginho colocou o experiente atacante Elton no jogo, mas novamente o lateral João Lucas se destacou com um lindo lançamento de fora da área na cabeça do atacante que fez o gol da virada e garantiu a primeira no Brasileirão aos 42 minutos da etapa final, “Muito feliz em poder contribuir com meus companheiros nesta vitória muito importante para que possamos subir na tabela de classificação e que nos dá muita moral para jogo diante do Atlético Goianiense”, disse o lateral.

Cuiabá consegue primeira vitória na série A em toda sua história. Foto: Márcio Cunha / ACF

o Cuiabá ainda não havia vencido no Brasileirão, mas havia conseguido dois empates na competição, diante do Red Bull Bragantino e Ceará. Com a vitória sobre a Chapecoense sobe na classificação e é o 17º.

Uma nova vitória é objetivo do lateral João Lucas destaque na vitória por 3×2 sobre Chapecoense com duas assistências para dois gols, “Já vínhamos realizando bons jogos, mas as vitórias não estavam vindo, mas após esse grande resultado que conquistamos fora de casa nos dá mais confiança em busca de uma boa sequência e jogos em casa temos que sempre buscar as vitórias”, disse lateral João Lucas.

PRÓXIMO JOGO

O Cuiabá volta a campo quarta-feira (21), em jogo adiado da terceira rodada e recebe o Atlético Goianiense, na Arena Pantanal.

