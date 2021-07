Lateral do Internacional acerta com clube da Série B

Goiânia, GO, 23 (AFI) – O Vila Nova segue reforçando seu elenco para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta sexta-feira, a diretoria do Tigrão acertou a contratação do lateral-direito Lucas Mazetti. O atleta chega por empréstimo junto ao Internacional.

Aos 20 anos, Lucas vai disputar posição com Danilo Belão na lateral-direita do Vila. O volante Pedro Bambu também costuma ser improvisado no setor.

CONHEÇA

Nascido em Londrina, no Paraná, Lucas começou na base do Coritiba. Em 2019, foi transferido para a equipe sub-20 do Inter, onde jogou pela primeira vez como profissional.

O lateral-direito atuou apenas três vezes pelo time profissional do Colorado. A última partida que o jogador esteve em campo foi contra o Vitória, no dia 4 de julho, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.