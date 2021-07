Latino cancela clipe com DJ Ivis: ‘violência contra a mulher nunca!’

Nesta segunda-feira (12), o cantor Latino disse que irá cancelar o clipe que seria com DJ Ivis. Apesar do material já estar pronto, o artista disse que não concorda com ações do DJ, que apareceu agredindo a esposa em vídeos.

Latino publicou um vídeo de repúdio em seu Instagram e comentou os próximos passos que serão tomados em relação à música que lançaria junto com o DJ. “Resolvi fazer esse vídeo em completo repúdio a todas as agressões e atos do DJ Ivis contra sua esposa Pamella Holanda. Para quem não sabe, o DJ Ivis seria o meu convidado na minha próxima música de trabalho! Já tínhamos todo o planejamento de lançamento determinado, já tínhamos gravado o clipe inclusive com a presença dele”, explicou.

O dono do hit ‘Festa no Apê’ ainda se colocou disponível para a vítima e sua família: “Dizer a ela que estamos aqui para o que ela precisar, e em resposta a essas agressões estamos absorvendo todo o prejuízo de ter gravado essa música e clipe com a presença dele. O prejuízo foi grande, mas infinitamente menor do que o dessa moça tão nova e com uma neném tão linda!”.

Por fim, o artista informou que a canção e o clipe serão regravados com ‘alguém que mereça respeito’. Confira o pronunciamento completo: