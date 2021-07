Leandra Leal é vacinada contra a Covid-19: ‘Gesto de amor’

Leandra Leal foi vacinada contra a Covid-19 nesta segunda-feira (12). A atriz publicou uma foto em que aparece segurando o comprovante de imunização e aproveitou para reforçar a importância de manter os cuidados e respeitar o isolamento.

Eu só quero que todos tenham a sorte de chegar com saúde ao seu dia de vacinação e com consciência para honrar todos que nos deixaram em meio a essa pandemia. Com sabedoria para não escolher marca e empatia para entender que mesmo depois de vacinados ainda precisamos usar máscara, álcool e manter o distanciamento social. Só isso. Vacinar é um gesto de amor. Vamos atravessar! Vacina, ciência, amor e SUS”, legendou.