Leilão de imóveis do Santander e Itaú deve ocorrer ainda este mês

Neste mês de julho, o Santander e Itaú Unibanco estarão realizando um leilão de imóveis. Na plataforma do evento, o interessado deve encontrar mais de 70 imóveis disponíveis. Além disso, o desconto pode chegar a 50%, a depender das condições.

Dentre as ofertas, pode-se encontrar lotes pela metade do preço de avaliação, descontos para os pagamentos à vista e algumas condições que permitirá o parcelamento do imóvel em mais de 400 vezes.

O Banco Santander realizará o seu leilão no dia 19, às 14 horas. A ação deve contar com mais de 50 opções de residências e pontos comerciais. Como mencionado, será possível encontrar ofertas com 50% do valor mais baixo que o avaliado.

Neste evento, as cobranças do IPTU e do condomínio serão pagas pelo vendedor até a data do acordo. O financiamento pode ser contratado em até 420 meses. A taxa anual corresponderá a 6,99%.

Os imóveis do Santander podem ser encontrados nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

O leilão promovido pelo Itaú Unibanco acontecerá no dia 29. Essa promoção deve disponibilizar 19 imóveis residenciais. As casas e apartamentos estão nos estados de Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro e Sergipe.

Todas as contratações disponibilizam 10% de desconto em pagamento à vista. Além disso, o s imóveis também podem ser parcelas em até 78 vezes.

Como participar dos leilões?

Os cidadãos interessados em participar dos leilões de imóveis devem se cadastrar no site Biasi Leilões. Ademais, a proposta deve ser enviada até a data estabelecida para início do evento.

Entre as informações sobre os imóveis, é possível encontrar e acessar o edital do leilão. O documento possui as condições detalhadas sobre a compra dos produtos. Desta forma, é de suma importância ler todos os requisitos atentamente.

