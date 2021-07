Lelê renova com o Água Santa até o fim do Paulistão

Diadema, SP, 8 (AFI) – Cria de Diadema e uma das peças fundamentais na campanha de acesso do Água Santa no Campeonato Paulista, o clube foi vice-campeão da Série A2. Lelê renovou contrato com o clube até abril de 2022 – o vínculo anterior do atacante, de 31 anos, se encerrava no dia 30 de junho.

Contratado em janeiro, Lelê participou de 17 das 21 partidas do Netuno na série A-2 do Campeonato Paulista, obtendo oito vitórias, oito empates e uma derrota.

“Eu fiquei muito feliz com a renovação, continuar vestindo a camisa do Água Santa é a realização de um sonho, pois é um clube que tenho carinho, respeito e gratidão. Espero que a próxima temporada possa ser um ano de vitórias, e que possamos conquistar todos os objetivos que o clube tem para o Campeonato Paulista,” disse Lelê.

DIRETORIA GOSTOU

O diretor executivo do Netuno, Julio Rondinelli, comemorou a renovação de contrato com Lelê.

“Seguimos trabalhando na montagem da equipe para o Paulistão e a renovação do Lelê é muito importante para as pretensões do clube. Agora, o objetivo é dar a oportunidade para o atleta estar em atividade e retornar a pleno vapor para a próxima temporada,” concluiu Julio.

NOVOS NOMES

Além de Lelê, a diretoria do Água Santa trabalha para concluir os empréstimos de Rodrigo Sam, Helder e Bruno Costa, que estenderam o contrato com o clube e retornarão para a disputa do Paulistão.