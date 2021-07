Lesionado desde 2019, goleiro da Chapecoense passa por outra cirurgia no joelho

Chapecó, SC, 23 (AFI) – O goleiro Vagner, da Chapecoense, segue se recuperando de lesão no joelho e precisou passar por uma nova cirurgia nesta semana. O atleta de 31 anos se lesionou ainda em 2019 e continuará fora dos gramados para sessões de fisioterapia com objetivo de reparar a articulação. O clube catarinense não informou o tempo para que ele esteja 100% novamente.

Vagner chegou a Chapecoense em 2019, mas fez apenas duas partidas antes de se lesionar e não atua desde abril daquele ano. Na última temporada, a Chapecoense renovou seu contrato até o fim da Série B, mas como o atleta voltou ao departamento médico, precisou prorrogar o vínculo mais uma vez.

CARREIRA

Vagner foi revelado pelo Paulista, de Jundiaí (SP), e passou por diversos clubes paulistas, como Palmeiras, Ituano, Mirassol, Guarani, entre outros. Antes da lesão, teve boas sequências no Londrina-PR e Novorizontino-SP.

Além dele, a Chapecoense também perdeu outro jogador por lesão nesta semana, pois o zagueiro Felipe Santana passou por cirurgia após lesão no tornozelo.

BRASILEIRÃO

Com os desfalques, a Chapecoense segue preparação para enfrentar o Juventude, pela 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enfrenta o Juventude, na segunda-feira, às 18h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Com apenas quatro pontos, os catarinense amargam a 20.ª e última posição, sendo o único time que ainda não venceu.