Letícia Colin culpa Bolsonaro por dificuldades profissionais na pandemia e faz desabafo

Letícia Colin abriu o coração ao detalhar as dificuldades profissionais que vem enfrentando durante a pandemia da Covid-19. Além disso, a atriz afirmou que a crise sanitária está impactando diretamente os seus projetos.

Durante o desabafo, a global criticou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), destacando a atuação do governo no enfrentamento à crise.

“Não sei dizer, mas vou tentar. O fim de um filme é o começo dele explodindo dentro de cada um que vai ver. Dentro da gente ele nunca mais acaba. Nosso filme resistiu e insistiu pandemia a dentro – sempre Bolsonaro Fora”, começou dizendo.

E complementou: “Não avançamos na loucura – não que não sejamos loucos- mas com ciência, com segurança, com paciência e com muito amor. Máscara pra c******, álcool gel pra transbordar os sete mares, PCRS diários. Janelas sempre ventilando nossas emoções. […] Um filme feito com respeito a vida”.

Fãs e amigos parabenizaram Colin pelo esforço e dedicação: “Sempre perfeita! Parabéns”, resumiu um admirador. “Serei sempre seu fã”, complementou outro.

Veja: