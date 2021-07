LET’s anuncia programa de estágio 2021

A LET’s, gestora dos ativos de logística e distribuição da Lojas Americanas e B2W Digital e de seus respectivos ecossistemas, acaba de anunciar seu programa de estágio 2021, que reúne vagas para atuação nos Centros de Distribuição da companhia. Há chances para as cidades de Barueri (SP), Itapevi (SP), Osasco (SP), Queimados (RJ), Rio de Janeiro, São José (SC) e Uberlândia (MG), além de vagas para regime híbrido, que contempla o sistema presencial e remoto.

Podem se candidatar estudantes matriculados em instituições do ensino superior nos cursos de Administração de Empresas, Ciências da Computação, Comércio Exterior, Economia, Estatística, Física, Matemática ou qualquer área da Engenharia, com formatura prevista até junho de 2023. Ainda, é importante ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

Com duração de 12 meses, o programa visa recrutar novos talentos apaixonados por logística, que sejam criativos e tenham flexibilidade, comprometimento, capacidade analítica e, principalmente, interesse em projetos de inovação e sustentabilidade. Afinal, durante este período os estudantes terão a oportunidade de vivenciar as mais diferentes áreas e negócios da empresa, passando por treinamentos e acompanhamento de gestores e do time de Gente & Gestão.

De acordo com a LET’s, os aprovados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito a alguns benefícios, como

Vale transporte

Refeitório no local

Assistência médica e odontológica

Seguro de vida

Descontos em lojas online da rede, como da Americanas, Submarino e Shoptime

Descontos através da Allya, plataforma de benefícios e parcerias, entre outros

Como se inscrever

Os estudantes interessados em fazer parte da equipe da LET’s deverão se inscrever diretamente no site do programa até o dia 11 de julho.

O processo seletivo será realizado de forma 100% online e dividido em etapas gamificadas, contemplando provas virtuais, game de resolução de enigmas em grupo e entrevista individual. A cada etapa, a equipe de recrutamento e seleção avaliará o perfil comportamental de cada um dos candidatos.