LIBERADA medida que prevê prorrogação do auxílio emergencial – Notícias Concursos

De acordo com o Decreto, todos os beneficiários que atualmente estão recebendo o auxílio emergencial terão direito as novas parcelas do programa

Nesta terça-feira (6), o Governo Federal publicou no Diário Oficial da União, a Medida Provisória (MP) 1056/21 que libera cerca de R$ 20,3 bilhões para financiar mais três parcelas do auxílio emergencial. Os recursos surgiram da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Além disso, o governo também publicou o Decreto 10.740/21, que estende o programa coronavoucher até o mês de outubro. Desta forma, os cidadãos em situação de vulnerabilidade que são beneficiários do programa receberão o benefício por mais três meses. De acordo com o Decreto, todos os beneficiários que atualmente estão recebendo o auxílio emergencial terão direito as novas parcelas do programa. Da mesma forma, continuarão recebendo o mesmo valor mensal. As famílias compostas por um único membro receberão R$ 150, as famílias compostas por duas ou mais pessoas receberão R$ 250 e, as famílias monoparentais chefiadas por mães solteiras receberão R$ 375. Tramitação da MP Devido a pandemia decorrente da Covid-19, a Medida Provisória ainda será apreciada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Você Pode Gostar Também: Calendário da terceira parcela do auxílio emergencial Beneficiários inscritos via canais digitais e Cadúnico Nascidos em Depósitos Saques Janeiro 18 de junho 1 de julho Fevereiro 19 de junho 2 de julho Março 20 de junho 5 de julho Abril 22 de junho 6 de julho Maio 23 de junho 8 de julho Junho 24 de junho 9 de julho Julho 25 de junho 12 de julho Agosto 26 de junho 13 de julho Setembro 27 de junho 14 de julho Outubro 29 de junho 15 de julho Novembro 30 de junho 16 de julho Dezembro 30 de junho 19 de julho Beneficiários do Bolsa Família Inscritos NIS 3ª parcela NIS final 1 17 de junho NIS final 2 18 de junho NIS final 3 21 de junho NIS final 4 22 de junho NIS final 5 23 de junho NIS final 6 24 de junho NIS final 7 25 de junho NIS final 8 28 de junho NIS final 9 29 de junho NIS final 0 30 de junho Veja também: Nova prorrogação do auxílio emergencial pode chegar até 2022 Leia Também: Está “bombando” na Internet: