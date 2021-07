Liberado 4º lote de pagamentos do auxílio cesta básica de R$100

A Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) liberou mais uma rodada do Auxílio Cesta Básica para os cidadãos do Ceará. O benefício corresponde ao 4º lote do projeto, que foi implementado durante a pandemia da Covid-19.

Embora o Governo Federal esteja concedendo as mensalidades do auxílio emergencial 2021, governadores de estados estão criando e viabilizando os seus próprios abonos, com intuito de reduzir os impactos econômico e social na região.

No Estado do Ceará, por exemplo, a população de baixa renda vem sendo atendida com um benefício de cesta básica, garantindo a manutenção da feira doméstica.

Auxílio Cesta Básica do Ceará

A cada parcela do abono é liberado R$ 100 as famílias atendidas. Os cidadãos que podem receber são aqueles que tiveram suas economias comprometidas diante as regras de segurança da pandemia.

Entre eles estão: trabalhadores de transportes escolar e alternativo, ambulantes, feirantes, mototaxistas, taxistas, motoristas de aplicativos, bugueiros, guias de turismo e despachantes documentalistas.

Como receber o benefício?

Para receber o auxílio cesta básica, o cidadão deveria ter se inscrevido na chamada pública desenvolvida pelo governo estadual no início deste ano. Diante disso, somente os cidadãos que tiverem seu nome na lista publicada pelas secretarias administrativas municipais terão direito ao pagamento.

Você Pode Gostar Também:

O benefício está sendo repassado através de um cartão social. Neste sentido, é necessário que o cidadão contemplado vá até um ponto de distribuição da sua cidade portando uma documentação específica, como RG, CPF e comprovante de residência.

Na cidade de Fortaleza, a entrega dos tickets está sendo realizada nos seguintes pontos: sede da SPS, estacionamento do Castelão, Sindicato dos Taxistas e no ABC Mondubim.

Atualização dos cadastros

O governo do Estado ressaltou ainda, que caso o cidadão esteja com algum erro na documentação cadastrada, pode realizar atualizações.

“Identificamos algumas dificuldades no preenchimento do cadastro. Pensando nisso, daremos essa nova oportunidade, para possibilitar que mais pessoas acessem o benefício”, salienta a titular da SPS, Socorro França.

Cabe destacar que o recebimento do auxílio cesta básica não gera o desligamento do auxílio emergencial. Mesmo que ambos as medidas sejam concedidas durante a pandemia, as condições e critérios nelas expressas são divergentes.

Veja também: Auxílio emergencial 2021: datas da 5ª, 6ª e 7ª parcelas do benefício