Liberado cartão mais social com crédito de R$200; veja como receber

O cartão Mais Social do Mato Grosso do Sul está sendo distribuído para cerca de 100 mil famílias. O Governo do Estado pretende liberar um auxílio de R$ 200 para famílias em situação de baixa renda. O benefício é destinado a compras de alimento e itens de higiene.

O governador do MS, Reinaldo Azambuja, garante que o Cartão Mais Social irá atender 100 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. O benefício no valor de R$ 200 mensais deve ser destinado a famílias que possuem uma renda per capita inferior a meio salário mínimo.

A quantia é depositada no ticket e só pode ser utilizada para comprar produtos alimentares e de higiene. Para ter direito ao benefício do programa criado pelo Governo do Mato Grosso do Sul, o cidadão precisa se enquadrar nos seguintes requisitos:

Ter uma renda per capita inferior a meio salário mínimo (R$ 550);

Residir no Estado do Mato Grosso do Sul há pelo menos dois anos;

Ser beneficiário do Vale Renda;

Estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico);

Ter como membros da família crianças matriculadas em escolas.

Esse programa compõe a lista de medidas adotadas pelo Estado para amparar famílias carentes em situação de vulnerabilidade, devido a crise causada pela pandemia decorrente da Covid-19. Vale destacar que o benefício não é cumulativo, sendo assim, apenas uma pessoa da família terá acesso.

No entanto, ele servirá para ajudar toda a família a garantir segurança alimentar, embora ainda o cenário seja de pandemia. O Governo do Estado informa que a infecção tem prejudicado, principalmente, os trabalhadores informais.

Em razão disso, há necessidade de criar medidas para ajuda a população, seja como a alimentação, com a higiene, com gás, entre outros. A gestão também alega se preocupar com o desenvolvimento das crianças que compõem essas famílias

Contudo, a expectativa é que o benefício tenha duração de dois anos. Então, para continuar recebendo o auxílio, os beneficiários precisam:

Frequentar curso de alfabetização de jovens e adultos ou participar de reuniões socioeducativas;

Manter carteiras de vacinação atualizadas;

Participar de programas e de campanhas públicas de combate à desnutrição e ao câncer de mama, colo de útero e próstata;

Gestantes precisam realizar o pré-natal regularmente.

