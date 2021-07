Líder e invicto com o Criciúma, Paulo Baier garante: “Estão todos focados”

Criciúma, SC, 05 (AFI) – “Estão todos focados”, garantiu o técnico Paulo Baier após o Criciúma garantir mais uma vitória na Série C do Campeonato Brasileiro e se consolidar na liderança do Grupo B de forma invicta. O Criciúma venceu o Paraná por 2 a 0 e o ex-jogador valorizou os pontos positivos obtidos ao longo de seis rodadas.

“Acho que hoje o torcedor deve estar muito feliz, porque resgatamos de novo o Criciúma que estava largado, sem confiança, são oito jogos sem perder, tomamos um gol na Série C, defesa menos vazada, vamos buscando a vitória e isso vai trazendo confiança”, analisou Baier.

Paulo Baier acumula oito jogos pelo Criciúma e ostenta quatro vitórias e quatro empates. Tal sequência supera a marca conquistada por Mazola Júnior, em 2018, com sete jogos de invencibilidade na Série B. A próxima meta é superar os novo duelos de invencibilidade de Luiz Carlos Winck na Série B de 2017.

O Criciúma lidera com 14 pontos e voltará a campo na próxima segunda-feira, às 20 horas, quando visitará o Botafogo no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela sétima rodada.