Lilia Cabral confunde Christiane Torloni com primo chamado Nelson

Quem nunca pagou um mico nas redes sociais que atire a primeira pedra! Na última segunda-feira (5), a atriz Lília Cabral confundiu a amiga Christiane Torloni com seu primo. Ao comentar vídeo da colega de trabalho sendo vacinada contra a covid-19, Lília pensou estar comentando a foto do parente.

“Querido Nelson, que boa notícia! Fico feliz por você, pela família, amigos, e saiba que mesmo a distância tenho um imenso carinho e amor por você. Saudades! Um beijo da família daqui”, escreveu a intérprete de Maria Marta na novela Império.

Logo em seguida, Lília se corrigiu e deixou um novo comentário no vídeo publicado por Torloni. “Chris querida, escrevi no seu post para o meu primo. Confundi com a sua postagem, mas não poderia deixar de te dar um viva! Te admiro muito, atriz incrível e linda! E agora vacinada! Beijos”, escreveu.

Os internautas não deixaram o mico da atriz passar em branco e fizeram diversos memes nas redes sociais. Confira: