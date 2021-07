Lipe Ribeiro apaga fotos com Maju Mazalli e fãs apontam separação

Lipe Ribeiro decidiu apagar das redes sociais todas as fotos em que aparecia ao lado de Maju Mazalli, sua namorada. Não demorou muito para os fãs do apresentador cogitarem um possível término do casal.

Na sequência, a influenciadora digital compartilhou um texto nos Stories do Instagram, o que reforçou ainda mais a hipótese dos internautas. “Deixe ir pessoas que não estão preparadas para te amar. Essa é a coisa mais difícil que você terá que fazer na sua vida e também será a coisa mais importante. Pare de ter conversas difíceis com pessoas que não querem mudar. Pare de aparecer para pessoas que não têm interesse na sua presença”, escreveu a ex-MTV.

No Twitter, os admiradores dos dois reagiram sobre as atitudes deles. “Pelo jeito Lipe e Maju já ‘deu ruim’ só porque eu estava shippando”, lamentou uma. “Que ódio que a Maju e o Lipe terminaram, não vou superar”, reagiu outra. Até o momento, eles não se pronunciaram sobre o assunto.

Veja: