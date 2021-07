Livre no mercado e sem atuar desde 2019, zagueiro que brilhou no Vasco e Cruzeiro desabafa: ‘É uma situação horrível’

Rio de Janeiro, RJ, 23 (AFI) – Quem não lembra dos bons momentos de Dedé pelo Vasco e Cruzeiro? É… faz tempo. O zagueiro, infelizmente, sofre com lesões e, recentemente, se recuperou de mais uma no joelho. Em entrevista, o jogador, que rescindiu contrato com a Raposa, comentou sobre as críticas recebidas e projetou o futuro.

Sem atuar desde 2019, Dedé ficou livre para negociar com outros clubes no início do mês de junho. O atleta treina à parte no Rio de Janeiro e se prepara fisicamente para atender as possíveis propostas, que ainda não chegaram.

A vida não é fácil para o zagueiro e nem aos familiares. Durante os longos períodos em recuperação, Dedé recebeu diversas mensagens e críticas agressivas dos “torcedores”. Apelidado de “bichado” por esses, o jogador explicou como passou pela situação.

“Dói muito, nossa senhora. É uma situação horrível de você ver. Para mim é até tranquilo do que para as pessoas que estão à nossa volta. Acho que você sofre ainda mais de ver a tristeza das pessoas que estão te olhando, tipo a minha mãe, minha sobrinha…’Por que o pessoal te chama disso? Por que falam que você está bichado?’ E eu respondo ‘não, o tio Dedé machucou, as pessoas estão com pouco amor no coração, não liga para essas paradas não.”

“A gente tenta desviar as coisas para outro foco, lá em casa, isso ameniza muito também de se sentir mal, mas as pessoas não estão nem aí. São muitos, milhares de torcedores, de me parar, pedir foto e pedem desculpas. Eu não conheço a pessoa e eu pergunto o motivo. ‘Não, eu te agredi muito, eu falava que você era bichado, que você era chinelinho, que você não ia voltar, que eu não acreditava.”

‘MAIS AMOR’

O zagueiro mandou um recado para os haters. Com tantas pessoas que sofrem por conta da saúde mental, depressão, Dedé pede mais amor.

“Eu acho que não leva em nada, pelo contrário, só tenta destruir uma pessoa que está vivendo o seu mau momento. A gente vê vários casos horríveis de pessoas indo para baixo, caindo em depressão e não conseguindo se suportar. Acho que em momentos difíceis assim, as pessoas só têm que pensar, transmitir um pouco mais de amor para as outras porque é o que precisamos hoje, por tudo aquilo que estamos vivendo.”

“Eu tenho muita fé, é absurda a minha fé, mas o meu emocional é muito forte e eu não sei de onde, não sei se é familiar. É difícil eu me abalar, sou um cara muito emotivo, você vai me ver chorando, mas muito forte psicologicamente.”, justificou sobre não se abalar tanto.

Foto: Twitter oficial do Cruzeiro

QUEM QUER DEDÉ?

Para se recuperar fisicamente e estar apto para jogo, o ex-Cruzeiro treina no Rio de Janeiro e, inclusive, já realizou treinos coletivos no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tjuca. Livre no mercado, porém, Dedé ainda não recebeu propostas.

“Os meus empresários têm conversado bastante com algumas pessoas, mas ainda não teve nenhum clube me procurando não, nada, nenhum clube ou interesse, estou só trabalhando e esperando oportunidade. As pessoas estão achando que, como eu era do Cruzeiro com um salário muito alto, as pessoas acham que a gente briga por um salário alto e pelo contrário. Estou muito à disposição de voltar a viver o futebol.”