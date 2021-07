Livro-documental sobre modativismo é lançado no dia 30 de junho

Carol Barreto celebra o final de um processo de compartilhamento de saberes e fazeres criativos no Curso de Criação em Moda Afrobrasileira, cujos encontros ocorridos no mês de março de 2021, resultaram numa coleção confeccionada pelas estudantes, que culminam no lançamento do livro fisico e digital intitulado: “Coleção Colaborativa Modativismo: uma experiência de ensino-aprendizagem em moda afro-brasileira”, com autoria de 24 pessoas oriundas de Salvador-BA e travessias do recôncavo baiano.



O livro-documental tem a autoria e organização de Carol Barreto e contém textos de Juci Reis, David Santos e Carla Calixto, com design gráfico de Zulmira Correia e fotografias assinadas por Roque Boa Morte, retratando as criações das 17 mulheres negras soteropolitanas, selecionadas para integrar a formação. O lançamento do livro físico e digital acontece no dia 30 de julho de 2021, na última sexta-feira do mês, às 19h, pelo canal do youtube de Carol Barreto.

O Curso de Criação em Moda Afrobrasileira para a construção da coleção colaborativa Modativismo, aconteceu sob coordenação da Designer de Moda Autoral e Professora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Universidade Federal da Bahia, Carol Barreto, e visou promover ações formativas gratuitas, cujos temas abordados foram relacionados com moda, raça, gênero e suas interseccionalidades, tendo como público-alvo exclusivamente mulheres negras residentes em Salvador – BA, artistas do campo do design de moda.

O projeto foi contemplado no Prêmio Anselmo Serrat de Linguagens Artísticas, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal.