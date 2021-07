Livros curtos para aprimorar seu Inglês

A leitura é uma atividade fundamental para quem deseja aprender um novo idioma. Desenvolver essa habilidade ajuda na ampliação do vocabulário e na imersão em uma nova cultura.

O primeiro passo é encontrar um livro com um conteúdo que desperte seu interesse e também esteja de acordo com o seu nível de fluência no idioma. Nesse sentido, a dica é optar por obras menores, com enredo mais curto, que proporcionam uma leitura dinâmica e divertida.

Pensando nisso, selecionamos alguns livros de língua inglesa para aqueles que estão em fase de aprendizado do inglês. Confira abaixo algumas opções.

O Velho e o Mar, de Hemingway

Esse livro conta a história de Santiago, um pescador idoso que está decidido a encontrar o maior peixe que já viu na vida. No entanto, ele é surpreendido por um imprevisto que o impede de pescar por 84 dias. Ler essa obra em seu idioma original é sem dúvidas um desafio enriquecedor, principalmente para aqueles que curtem histórias de aventura!

O Maravilhoso Mágico de Oz, de L. Frank Baum

Você Pode Gostar Também:

O livro narra a saga de Dorothy e seu cachorro Totó, que, por acidente, vão parar numa Terra encantada, chamada de Oz. A dupla parte numa longa jornada em busca do caminho de volta para casa, lidando com os aliados e inimigos que encontram. Essa obra infantil é uma ótima opção para quem está começando, visto que apresenta uma linguagem simples e acessível.

O Príncipe Feliz e Outras Histórias, de Oscar Wilde

Texto renomado do autor Oscar Wilde, esse livro infantojuvenil surpreende com histórias tocantes e simbólicas. Além disso, os textos curtos e objetivos funcionam como uma ótima ferramenta para quem deseja exercitar o Inglês de modo interativo.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Veja Atualidades: o que é e como funciona uma ONG.