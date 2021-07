Locadora de carros abre matrículas pra trainee; veja como se inscrever

A Movida Aluguel de Carros, locadora de carros, abriu inscrições para seu Programa de Trainee 2021. As vagas são para supervisor de loja. Os candidatos selecionados terão a oportunidade de atuar nas unidades de aluguel de carro ou de venda de seminovos em vários estados. As informações são do JC Concursos.

Os interessados precisam ter ​ensino superior completo (bacharel ou tecnólogo), experiência em varejo e vendas diretas, CNH válida, disponibilidade para trabalhar em escala 6X1 e flexibilidade para viagens e mudança de cidade ou estado. Além disso, é necessário ter boa comunicação, cordialidade, habilidade para liderar pessoas, dinamismo, facilidade para lidar com múltiplas tarefas, senso de urgência e tomada de decisões.

Além da remuneração fixa e variável compatíveis com o mercado, estão considerados benefícios como assistência médica com co-participação extensivo aos familiares, vale-refeição e vale-transporte. Em caso de mudança de cidade onde reside será concedido benefício de política de transferência.

Com o fim do Programa de Desenvolvimento, os contratados estarão aptos a assumir atribuições como: supervisionar as atividades das equipes da loja e de apoio, negociar com fornecedores e parceiros, realizar abertura e fechamento de caixa, acompanhar a qualidade de atendimento na loja, coordenar o ambiente de trabalho, atender aos clientes, fiscalizar as frotas, entre outras atividades.