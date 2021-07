Log-In recruta estudantes para seu Programa de Estágio

A Log-In Logística Intermodal, empresa de soluções logísticas que mais investe em cabotagem no Brasil, recruta estudantes para seu Programa de Estágio 2021. As chances são para atuação nas unidades do Rio de Janeiro (RJ) e de Vila Velha (ES), nos setores de Produto, Operações, Controladoria, Frota, Suprimentos, Gestão, Novos Projetos e Desenvolvimento Organizacional.

Serão aceitos alunos matriculados no ensino superior, que estejam cursando Administração, Ciências Contábeis, Comercial Exterior, Economia e Engenharias, entre o 4° e 5° semestre.

É importante, ainda, ter disponibilidade para estagiar seis horas por dia (30 horas semanais), por até 2 anos.

Durante este período, os estudantes terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia de uma grande empresa, que se destaca cada dia mais no setor de atuação, além de mostrar seu potencial e habilidades. Assim, a empresa busca pessoas que tenham curiosidade empreendedora, espírito colaborativo, obstinação para resultados e que busquem, constantemente, qualificação e conhecimento.

Os contratados receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.200 e terão direito a um pacote de benefícios amplo, que contempla acesso ao programa de apoio psicológico, orientação financeira e assistência jurídica, descontos em academias e atividades esportivas da plataforma Gympass, além de folga no mês de aniversário e vale transporte.

Você Pode Gostar Também:

A edição deste ano do programa busca reforçar a diversidade como pilar da empresa. Assim, todas as pessoas são bem-vindas no processo seletivo, independentemente de gênero, cor, raça, etnia e qualquer outra característica. A ideia é promover um time ainda mais plural e impulsionar carreiras para um mercado de trabalho mais igualitário.

Como se candidatar

Os interessados tem até o dia 18 de julho para participar do processo seletivo da Log-In, que será dividido em quatro etapas on-line, sendo inscrição, teste de lógica, entrevistas e encontro com a diretoria responsável pela posição de interesse. As inscrições podem ser realizadas aqui.