A startup especializada em inteligência de importação e exportação, LogComex, anuncia 50 novas vagas de emprego para o terceiro trimestre deste ano, que compreende os meses de julho, agosto e setembro. Há chances para todos os níveis de senioridade, de analista à head de área.

As novidades não para por aí, já que a logtech de inteligência para comércio exterior, que recebeu um investimento milionário no último ano, deve abrir até 70 novas vagas entre outubro e dezembro para diversas áreas e funções.

Dentre as posições disponíveis atualmente, destacam-se as de Analista de Business Intelligence (Customer Success), Analista de Customer Success, Analista de Dados, Analista de Gente & Cultura, Analista de Inbound Marketing, Analista de Inteligência de Mercado & BI, Analista de Marketing Ops, Analista de Sales Enablement, Analista de Testes, Analista Financeiro, Arquiteto de Dados, Arquiteto de Software, Assistente Comercial, Coordenador de Controladoria, Coordenador de Customer Success, Coordenador de Engenharia, Coordenador de Recrutamento e Seleção, Data Owner, Engenheiro de Dados, Engenheiro de Software Front End, Engenheiro de Software Full Stack, Especialista de Segurança da Informação, Gerente de Engenharia, Gerente de Projetos, Group Product Manager (GPM),

Head Jurídico, Head Of Sales e muito mais.

As vagas são para a cidade de Curitiba, no Paraná, mas há a possibilidades de trabalho remoto (home office) ou híbrido. Os requisitos variam de acordo com a posição desejada e, claro, o nível de senioridade do cargo.

Os contratados terão direito a um pacote de benefícios, que contempla Ajuda de Custo (Pandemia), Vale transporte, Vale refeição, Plano de saúde, Plano odontológico, Inglês in company, Vale Cultura, Seguro de vida, GymPass, Horário semi flexível, Desconto em instituições de ensino, Frutas para consumo na empresa, Day off de aniversário, Presente de aniversário, entre outros.

Como se candidatar

Para se candidatar, os interessados devem acessar www.logcomex.com/carreiras e cadastrar seu currículo de acordo com a posição desejada. No site, é possível conferir a lista completa de vagas disponíveis, assim como obter mais detalhes sobre os requisitos e escopo de atuação.