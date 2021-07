Lojas Americanas abrem mais de 400 empregos pelo país

As Lojas Americanas estão divulgando oportunidades para todo o país. São mais de 400 vagas abertas neste início de semana, garantindo muitos benefícios e salário compatível com o mercado! Veja quais são as orientações para se inscrever a uma das vagas!

Lojas Americanas divulgam mais de 400 empregos pelo país

As empresas estão anunciando 406 vagas de emprego pelo país. São diversos cargos abertos para quem busca carteira assinada e a possibilidade de muitos benefícios. Confira algumas das atividades disponíveis nas Lojas Americanas!

Você Pode Gostar Também:

Analista de Segurança da Informação – DevSec – Rio de Janeiro;

Analista de treinamento – Conteúdo / Central de ajuda – São Paulo;

(PO) Analista de Produto Jr – São Paulo;

Advogado Junior – Cível/ Consumidor – Rio de Janeiro;

Advogado Junior – Imobiliário – Rio de Janeiro;

Analista Comercial – Rio de Janeiro;

Analista Comercial – São Paulo;

Analista Comercial (Hunting) – São Paulo;

Analista Comercial – E-commerce – Rio de Janeiro;

Analista Comercial Jr – Rio de Janeiro;

Analista Comercial Jr – São Paulo;

Analista Comercial Jr (Farming) – São Paulo;

Analista Comercial Jr (Hunter) – São Paulo;

Analista Comercial Jr – Integração de Marketplaces – São Paulo.

Como se inscrever

As Lojas Americanas estão anunciando várias oportunidades! Para se inscrever, os candidatos podem acessar a página de participação, escolher uma das vagas e clicar no cargo desejado! Depois, é só seguir as orientações do site!

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos!