Lojas G recruta profissionais para nova unidade

As Lojas G, rede especializada na comercialização de utilidades domésticas, presentes, decoração, material escolar, brinquedos, ferramentas, cama, mesa e banho e linha pet, está recrutando profissionais para sua nova unidade, localizada em Piracicaba, no interior de São Paulo. As contratações são para início imediato, uma vez que a inauguração do estabelecimento está marcada para o final de agosto.

Ao todo, são 40 postos de trabalho disponíveis em 14 cargos diferentes, dentre eles Operador de caixa, Auxiliar de estoque, Auxiliar de reposição, Atendente de loja, Gerente trainee, Auxiliar de serviços gerais, Controlador de acesso, Fiscal de loja, Auxiliar administrativo, Assistente administrativo, Fiscal de caixa, Encarregado de estoque, Encarregado de loja e Gerente de loja.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas a empresa ressalta que está em busca de pessoas que gostam de desafios e tenham disponibilidade de horário, já que os contratados atuarão em sistema de escala, com 6×1, sendo uma folga por semana.

A empresa não divulgou informações sobre salários e benefícios.

Você Pode Gostar Também:

Como se candidatar às vagas

Os profissionais interessados em qualquer uma das vagas deverão acessar a página de recrutamento da rede, disponível em https://ffprestadora.rhgestor.com.br/vagas/?cidade=piracicaba-sp-3538709, para cadastrar o currículo e participar do processo seletivo.

O que achou deste conteúdo? Compartilhe com sua rede e aproveite para acompanhar o que acontece no mercado de trabalho aqui no Notícias Concursos. Diariamente selecionamos as melhores vagas de emprego, estágio e trainees para você, além de detalhar os principais certames e concursos do Brasil.