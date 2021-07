Londrina 0 x 1 Guarani – Bugrão “ajuda” Ponte e encosta no G4 da Série B

Londrina, PR, 09 (AFI) – O Guarani manteve o bom momento no Campeonato Brasileiro da Série B e encostou no G4 ao ganhar do Londrina, por 1 a 0, na noite desta sexta-feira, no Estádio do Café, pela décima rodada. Bruno Sávio marcou o único gol da partida.

Ainda sem perder como visitante no campeonato, o Guarani emplacou a segunda vitória seguida e chegou aos 16 pontos, subindo para o sétimo lugar. Já o Londrina, que tinha a chance de deixar a zona de rebaixamento, estacionou nos sete pontos, na penúltima colocação. O resultado manteve a Ponte Preta fora da degola.

A partida foi transmitida pela Rádio Futebol Interior, com narração de Gustavo Marques, comentários de Vagner Ferreira, reportagem de Albert Cavalcanti e apresentação de Claudinei Corsi. O responsável pelo áudio e pelo vídeo foi Felipe Marques.

SÓ DEU BUGRE

A partida começou equilibrada com os dois times buscando o gol. A primeira oportunidade foi criada aos 12 minutos pelo Guarani em finalização de Davó por cima do travessão. O Londrina esbarrava na falta de qualidade dos seus jogadores, que erravam muitos passes.

Aos 20, Davó tabelou com Bruno Sávio e bateu fraco. César defendeu com segurança. O Guarani passou a dominar a partida aos poucos. Faltava, porém, acertar a direção do gol. E quando isso aconteceu, o goleiro do Londrina fez grande defesa em cabeçada à queima-roupa de Ronaldo Alves.

A melhor oportunidade bugrina veio aos 40 minutos. Bruno Sávio fez grande jogada e cruzou rasteiro. Com o gol aberto, Júlio César pegou de tornozelo e mandou para fora.

TUBARÃO ACORDA, MAS…

O Londrina voltou com outra postura do intervalo e assustou Gabriel Mesquita logo aos dois minutos. Ademilson aproveitou sobra na entrada da área e bateu forte por cima. A resposta do Guarani veio na sequência em finalização de Davó. A bola foi desviada pela zaga.

Aos 12, Ricardo Luz escapou pela linha de fundo e cruzou. Caprini bateu de primeira e Gabriel Mesquita defendeu. Na sequência, Marcelo Freitas chutou, a bola desviou em Thales e passou raspando a trave do goleiro bugrino, que já havia sido encoberto.

Em mais uma boa oportunidade do Londrina, Ademilson acertou o travessão em chute de fora da área. Quando o Tubarão estava melhor em campo, o Guarani abriu o placar. Aos 37, Régis deu grande passe para Bruno Sávio bater com categoria no cantinho do goleiro.

O desespero bateu no Londrina, que partiu de forma desorganizada em busca do empate, mas não conseguiu mais ameaçar o gol de Gabriel Mesquita.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo na terça-feira, pela 11ª rodada. O Londrina recebe o Operário, às 21h30, no Estádio do Café, em Londrina, e o Guarani enfrenta o CRB, às 19 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.