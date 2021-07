Londrina x Confiança – ‘Duelo dos desesperados’ na abertura da 13ª rodada da Série B

Londrina, PR, 19 (AFI) – Em uma das cinco partidas que vão abrir as disputas da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta terça-feira (20), Londrina e Confiança irão fazer um verdadeiro ‘duelo dos desesperados contra a zona de rebaixamento’, no Estádio do Café, às 19h. O time da casa não sabe o que é vencer a cinco rodadas e o jejum do sergipanos é ainda maior: seis jogos.

Com nove pontos, a Confirança entrou na zona de rebaixamento na última rodada e aparece na 17ª colcoação com nove pontos ganhos. Já o Londrina vive uma situação ainda pior na tabela, já que é lanterna e está na última colocação com oito pontos.

LONDRINA

Com um treino na tarde desta segunda-feira, o Londrina encerrou a sua preparação para encarar o Confiança. Para o duelo, o técnico Márcio Fernandes tem um desfalque certo, já que não vai poder contar com o atacante Caprini, que sentiu um incomodo e foi vetado pelo Departamento Médico. Com isso, Doulgas Santos e Luiz Henrique brigam pela titularidade ao lado de Safira e Tiago Orobó.

Por outro lado, quem está de volta é o lateral-direito Ricardo Luz, que cumpriu suspensão na rodada passada e volta a ficar a disposição. Porém, não está confirmada a sua entrada no lugar que foi de Matheus Bianqui. Na zaga, Lucas Costa e Augusto devem seguir fazendo dupla defensiva. Apesar das mudanças, o comandante acredita em um bom resultado.

“A gente teve mais um contato com o grupo, não dava para fazer muita coisa, a recuperação não era a ideal. Mas a gente espera que os jogadores possam já se adaptar e assimilar muito das coisas que a gente quer e colocar em prática. Mostramos algumas coisas que erramos, para que possamos corrigir e ter um melhor acerto nesses quesitos”.

CONFIANÇA

Assim como o adversário, o Confiança também fez o último apronto nesta segunda-feira, ainda no Sergipe, antes de embarcar para o Paraná. Depois de uma atuação bastante ruim na derrota por 4 a 1 contra o Guarani, o técnico Rodrigo Santana deve fazer algumas mudanças no time titular. No ataque, Tiago Reis que foi contratado durante a última semana, deve ser a principal novidade.

Por outro lado, o lateral-direito Caíque Sá se quer viajou com o restante do elenco, após sair de maca do gramado na última partida e ainda não se recuperou. Marcelinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e Leandro Silva, ainda em fase de transição, também estão fora. Com isso, Rafael Vila deve ser improvisado no setor e Serginho é uma outra opção.