Londrina x Guarani – Após goleada, Bugre quer manter reação para colar no G4

Londrina, PR, 08 (AFI) – Londrina e Guarani voltam a campo em momentos diferentes na décima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Nesta sexta-feira, às 19h, o time paranaense joga em casa, no Estádio do Café, em busca de reação, enquanto o Bugre quer nova vitória para colar no G4.

MOMENTOS NA SÉRIE B

Depois de conseguir sua primeira vitória, o Londrina perdeu duas para o Avaí, por 3 a 1, e para o Sampaio Corrêa por 1 a 0. Com isso, está com sete pontos, na 20ª e última colocação. Entretanto, o time eliminou o Operário-PR na semifinal do Campeonato Paranaense e voltou à final após sete anos.

Depois de três jogos sem vencer, o Guarani reagiu e goleou o Brusque por 4 a 1, alcançando 13 pontos na oitava colocação. O CRB, time que fecha o G4, tem quatro pontos a mais.

LONDRINA

Precisando do resultado, o técnico Roberto Fonseca deve fazer alterações, como novo trio de ataque, e também no meio-campo. No meio, Adenílson, que voltou de suspensão, briga pela vaga com Jean Henrique.

Na frente, devem jogar Safira e Caprini, recuperados de lesões, além de Júnior Pirambu, que substituirá Salatiel sofreu uma torção de tornozelo e ficará fora por algumas semanas.

Roberto Fonseca exaltou a importância do resultado no Estadual e pediu entrega do time para conquistar bons resultados em casa. Depois do Guarani, o LEC pega o Operário-PR no Estádio do Café.

“A classificação à final do Paranaense eleva a confiança do time. Foi um resultado muito importante para nos ajudar na sequência da Série B. Precisamos de entrega e muito trabalho para conquistarmos bons resultados em casa e reagirmos”, declarou.

GUARANI

O treinador Daniel Paulista também terá problemas para escalar o Guarani. Isso porque o zagueiro Carlão e o atacante Rafael Costa estão lesionados. Há dúvidas também sobre o meia Tony e o zagueiro Ian Carlo, em fase final de recuperação.

O goleiro Rafael Martins já treina com bola, mas deve ficar fora mais uma vez. A maioria desses já eram desfalques e a única mudança deve ser na zaga, com a saída de Carlão para a entrada de Thales.

Mesmo com a goleada, o técnico do Bugre pediu concentração, mas reconheceu que o time está no caminho certo.

“A gente tem que continuar trabalhando para melhorar. Não tem empolgação. Ainda tem muita coisa para acontecer. Pés no chão, mas o Guarani tem demonstrado pelo futebol que está no caminho certo. Dificuldades vão acontecer, mas estamos preparados para superá-las”, garantiu Daniel Paulista.