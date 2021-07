Londrina x Operário – Revanche pela semifinal do Paranaense?

Londrina, PR, 12 (AFI) – Uma semana depois de decidirem uma vaga na final do Campeonato Paranaense, Londrina e Operário voltam a se encontrar, mas dessa vez pelo Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, os dois times se enfrentam no Estádio do Café, às 21h30, pela 11ª rodada do campeonato.

No jogo realizado na semana passada, no Germano Krüger, os dois rivais ficaram no empate por 1 a 1, mas o Londrina acabou se classificando para a final porque havia vencido a primeira mão, em casa, por 1 a 0.

Na Série B do Brasileiro, porém, os times fazem campanhas distintas. O Londrina é o penúltimo colocado, com sete pontos, e vem de três derrotas seguidas. Já o Operário está em oitavo lugar, com 15, e quer se aproximar do G4.

SOB COMANDO INTERINO

A sequência de três derrotas seguidas causou a demissão do técnico Roberto Fonseca no Londrina. Como a diretoria ainda não definiu o substituto – Paulo Bonamigo e Roberto Fernandes foram sondados -, o time será comandado interinamente por Edison Borges, do Sub-20.

O Londrina vai ter pelo menos uma alteração em relação ao último jogo, pois o atacante Alisson Safira recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Guarani, por 1 a 0, e cumpre suspensão automática. Seu substituto ainda não está definido.

FANTASMA TEM BAIXAS

Mais aliviado depois de ter encerrado uma sequência negativa, o técnico Matheus Costa vai precisar realizar mudanças em relação ao time titular do Operário que ganhou do Brasil de Pelotas, por 2 a 1, na última rodada.

O lateral-direito Alex Silva, o meia Tomas Bastos e o atacante Paulo Sérgio foram substituídos contra o Brasil por conta de lesões musculares. Se o trio não reunir condições, os prováveis substitutos são Lucas Mendes, Marcelo e Schumacher.