Lore Improta reage ao descobrir rosto da filha em ultrassom 4D: ‘A cara do Leo’

Grávida de sete meses, Lore Improta finalmente conseguiu ver o rosto da filha Liz, através da ultrassom 4D, que possui uma tecnologia capaz de ver com clareza o bebê na barriga da mamãe. Através de um vídeo compartilhado no seu canal do Youtube, a dançarina ficou surpresa com a semelhança da primeira herdeira com Léo Santana.

“Meu Deus, a cara do pai”, enfatizou a loira. Os papais ainda ficaram encantos ao observar Liz passando as mãozinhas pelo rosto e até abrindo a boquinha.

Nos comentários da publicação, os internautas brincaram com a semelhança da bebê com o baiano. “Essa menina vai ser a cara do pai. Lore que lute pra carregar 9 meses e vim a cara de Léo”, brincou uma admiradora. “O nariz achei parecido com de Leandro, mas essa criança só me gonga, TÃO LINDAAAAAA”, complementou outra.

Veja: