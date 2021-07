L’Oréal Brasil abre vagas para trainee; veja como se inscrever

A L’Oréal Brasil anunciou a abertura de vagas o programa de trainee 2021. Essa é a primeira vez que 50% das vagas serão destinadas a candidatos negros. As inscrições ficarão abertas até o dia 23 de julho e os interessados precisam ter até três anos de formados. As informações são do site JC Concursos.

As vagas são para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. De acordo com a empresa, serão oferecidos duas categorias dentro do programa: vagas com foco em Negócio e em Expertise. Negócio é para quem tem o perfil de mudança constante, de passar por rotações e rápida adaptação. Já o Expert é para quem busca se tornar referência na área de atuação, fazendo diferentes rotações nas áreas de expertise, como Pesquisa & Inovação, Operações, Recursos Humanos, Finanças e Digital.

“Não buscamos recrutar perfis para uma posição específica, procuramos potenciais para as nossas próximas gerações de líderes da L’Oréal, pessoas que sejam inovadoras, empreendedoras, e ambiciosas”, explica Fabile Migon, Diretora de Talent Management da L’Oréal Brasil.

Ainda de acordo com a empresa, o Programa de Trainee da L’Oréal Brasil prepara profissionais para uma carreira com uma equipe diversa, que acredita no poder da beleza e o impacto positivo que ela pode ter para o planeta, para os produtos e para as pessoas. Participando do programa, o profissional faz giro em diversas áreas da empresa, permitindo melhor conhecimento do negócio.