Loterias: Mega-Sena acumula e deve pagar R$ 38 milhões no sábado

São Paulo, SP, 28 (AFI) – Ninguém acertou as dezenas da Mega-Sena desta quarta-feira. O prêmio de R$ 11 milhões acumulou e a previsão para o próximo sábado é de algo perto de R$ 38 milhões.

A Quina teve 48 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 48.523,22. A quadra teve 4.144 apostas vencedoras; cada uma levará R$ 802,92.

Os números do Concurso 2394 foram sorteados nesta noite em São Paulo. O prêmio é de R$ 11.450.803,71.

Confira as dezenas:

05-16-25-36-42-44



MILIONÁRIO NÃO APARECE

No dia 17 de julho ocorreu o sorteio das dezenas do concurso 2391 e uma única aposta acertou o resultado (05-08-13-27-36-50). O ganhador faturou R$ 76 milhões, segundo maior prêmio do ano, mas até agora não foi á Caixa para receber seu dinheiro.

Segundo as Loterias Caixa, o vencedor fez um jogo simples de seis dezenas na Loteria Esplanada, casa lotérica localizada no bairro Esplanada na cidade de Colatina, no Espírito Santo.

O prazo para fazer o resgate da quantia se estende a 90 dias corridos contados a partir da data do sorteio da Mega-Sena. O ganhador (a) pode receber o prêmio até o dia 15 de outubro.