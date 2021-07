LOTERIAS: Mega-Sena acumula e vai pagar R$ 7 milhões

São Paulo, SP, 21 (AFI) – Mega-Sena é o sonho de milhares de apostadores, ainda mais com a bolada é gorda. Mas não houve acertadores das seis dezenas do concurso 2.392 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (21) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

O prêmio acumulou e deve pagar R$ 7 milhões no próximo concurso, no sábado.

Confira as dezenas sorteadas:

11 – 15 – 23 – 25 – 34 – 53

A quina teve 31 apostas ganhadoras e cada uma receberá o bom prêmio de R$ 52.887,76. A quadra teve 2.525 apostas vencedoras e cada uma levará R$ 927,59.

RENATO FALA DE SEU PAPEL NO FLAMENGO