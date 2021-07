Louise Lou regrava ‘Dona da Minha Cabeça’, clássico de Geraldo Azevedo

Imagine poder gravar a música de um ídolo? A cantora Luise Lou acabou de realizar esse sonho: ela regravou a canção ‘Dona da Minha Cabeça’, do consagrado intérprete e compositor brasileiro Geraldo Azevedo. Com uma nova roupagem, a versão de Luise já está disponível nas plataformas digitais.

“Dona da Minha Cabeça” sempre fez parte da playlist da cantora. “Desde o meu retorno para a música, no meu primeiro show, que foi uma Live, a canção faz parte do meu repertório. Só canto músicas que realmente ouço e estão presentes na minha vida”, revela a cantora.

Gravada na A Lagoa Grande Studios com a participação de músicos baianos renomados, a releitura de “Dona da Minha Cabeça”, interpretada por Louise Lou, também contará com um clipe, gravado no Teatro Vila Velha, em Salvador, que poderá ser visto no canal do Youtube da cantora (Youtube.com/louiselou).