Luan Santana sensualiza sem camisa, Juliette reage e deixa fãs eufóricos

Neste domingo (25), Luan Santana deixou os internautas eufóricos ao surgir sem camisa, suado e exibindo o corpão sarado. Além chamar a atenção dos fãs, Juliette Freire não resistiu e também comentou a publicação do cantor.

“Domingo também é dia, bora”, escreveu ele. Não demorou muito e a vencedora do BBB 21 aproveitou para tietar o bonitão reagindo com três emojis de palmas. O sertanejo, então, correspondeu ao flerte com um outro emoji de olhar.

Como era de se esperar, os seguidores dos dois começaram a apoiar um possível relacionamento entre os dois. “Eu shippo vocês”, disse uma admiradora. “Sapequinha”, comentou outra. Já uma terceira ressaltou: “A morena te stalkeando”.

Veja: