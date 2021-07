Luana Piovani reage sobre ida dos filhos ao Brasil com Pedro Scooby: ‘Não sou a favor’

Mais uma vez, Luana Piovani usou o Instagram para desabafar sobre a relação dos filhos com o pai, o ex-marido Pedro Scooby. Nesta sexta-feira (16), a atriz surgiu revoltada com o fato dos herdeiros Dom, de 9 anos, e os gêmeos Bem e Liz, de 5, irem viajar com o surfista para o Brasil em plena pandemia da Covid-19.

“Viajo amanhã um mês com o meu namorado. As crianças vão para o Brasil no domingo, porém o passaporte delas está vencido. E elas precisam do passaporte para voltar para Portugal. Eu não estando lá, é impossível fazer o passaporte, preciso fazer uma autorização. Fui para o consulado fazer a autorização para as crianças fazerem o passaporte no Brasil. Estava tudo organizado para elas fazerem aqui, mas estão precisando, porque já foram compradas as passagens. Se anteciparam e fizeram as coisas antes do problema estar resolvido. Não sou a favor dessa viagem, meus filhos ficaram três meses esse ano, eu quase morri. Tenho medo dessas tais novas cepas, da situação do Brasil, tenho colegas que tem crianças com Covid-19, fico insegura, sim, e não gostaria que fossem”, desabafou Piovani.

E seguiu dizendo que, mesmo contrariada, foi autorizar que o processo do passaporte seja feito no Brasil, mas o local estava sem sistema. “Fiquei desesperada, meus filhos viajam domingo, pedi ajuda e a vice-cônsul veio, supergentil e atenciosa resolver o meu problema”, contou a atriz.

A questão é que o documento só ficará pronto na segunda, quando ela já estará viajando com o namorado. Luana, então, avisou a Scooby, que não recebeu bem a informação. “Sabe o que aconteceu? Eu ainda tomei chamadinha, porque queriam que eu resolvesse o problema de quem vem na segunda. Não sou eu que preciso do papel, não sou eu que preciso do passaporte agora, não sou eu que vou para o Brasil. Não é demais? Tem que ter uma paciência de Jó mesmo, vou te dizer. Vim fazer uma boa ação e virou pecado mortal. Fiquei ‘p’ da vida”, declarou.