LUANDRE tem empregos com salários de R$1.296 por mês

A LUANDRE tem empregos divulgados para o cargo de Operador de Atendimento. São 46 vagas com faixa salarial de R$1.296,00, em São Paulo. As oportunidades são para quem estiver buscando uma chance de recolocação no mercado de trabalho e que tenham experiência em atendimento digital e telefonia. Veja quais são as orientações para se candidatar a uma das vagas!

LUANDRE tem empregos disponíveis pelo país

São diversas possibilidades abertas na região de São Paulo, garantindo os benefícios de assistência médica e odontológica, participação nos lucros ou resultados, seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte e muito mais.

Os interessados em uma das vagas para Operador de Atendimento terão como responsabilidades:

atendimento aos clientes de forma gentil através de e-mail, telefone ou chat;

solucionar os problemas dos clientes com agilidade, empatia e garantia de resolução;

procurar soluções e alternativas para as situações apresentadas pelos clientes;

prestação de auxílio nas demandas de cobertura assistencial;

garantia da razão do contato resolvido;

solução adequada e reversão de sinalização em caso de insatisfação com foco em fortalecer relacionamento;

realização de cobranças em tons amigáveis e identificação de oportunidades para adimplência.

Exigências

A Luandre especifica que as 46 oportunidades disponíveis para o cargo exigem:

nível médio completo;

experiência em atendimento telefônico e digital;

preferência por experiência anterior com sistemas de atendimento;

ter boa digitação;

gostar de trabalhar com pessoas e ter excelente relacionamento interpessoal;

estar disponível para atuar em escalas 6×1.

Como se inscrever

Os candidatos interessados em uma das vagas que a LUANDRE divulga podem acessar a página de inscrição e clicar no ícone “Candidate-se”! A Luandre tem empregos para a região de São Paulo, neste momento, mas semanalmente publica oportunidades pelo país! Se você quer fazer parte do Processo Seletivo da empresa, siga as orientações e cadastre-se!

