Lucas Lucco decide reverter harmonização facial após insatisfação e exibe resultado na web

No ano passado, Lucas Lucco virou assunto na internet após fazer uma harmonização facial. O cantor acabou não gostando do resultado final e, agora, decidiu reverter o procedimento estético. Através dos Stories do Instagram, o sertanejo mostrou o antes e depois e revelou que está se sentindo melhor sem o produto no rosto.

“Ô, galerinha, tudo bem? Ela foi a responsável por tirar aquelas harmonização que acabei não gostando e a gente tirou 100% do produto que tinha. E agora a gente só vai fazer uns ajustes”, explicou.

E seguiu dizendo: “Comecei a me reconhecer mais, a gostar mais da minha aparência já faz uns meses. Então, pro pessoal que pergunta, eu estou muito satisfeito. Assim que a gente conseguiu retirar todo o produto, consegui voltar com minhas expressões normais”.

Por fim, Lucco enfatizou que agora irá manter apenas os “cuidados essenciais”. “Então, fiquem tranquilos, viu? Dá, sim, pra reverter uma harmonização que você não tenha gostado”, completou.

Veja: