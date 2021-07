Luciana Gimenez critica valor do taxi em Nova York e desabafa: ‘Só ando de metrô’

Luciana Gimenez está aproveitando alguns dias de férias nos Estados Unidos. Depois de passar um período em Miami, a apresentadora está em Nova York. Apesar de estar gostando da viagem, a famosa compartilhou com os seguidores que deixou de andar de taxi na região pois a tarifa estava muito alta e que, desde então, está andando apenas de transporte público.

“Gente, não dá para pegar táxi nesta cidade. Você entra no táxi e já são tipo 20 dólares. Eu só ando de metrô aqui”, disse ela, após mostrar detalhes da estação de metrô.

No feed do Instagram, Gimenez segue compartilhando alguns momentos do tour internacional. Em um dos registros a musa apareceu ao lado do filho mais novo, Lorenzo Gabriel Morad Fragali, 10. “Como e bom poder estar com meu filho, amor da minha vida!! Quem ai se identifica?!!”, escreveu.

Veja: